Спасательная операция продолжалась до утра 29 июня. К сожалению, российские оккупанты убили 12 человек. Среди них – сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко. Кроме того, известно о более 60 пострадавших. Среди них – трое иностранцев.

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Враг ударил по заведению вечером. Там были люди с детьми. Перед ударом в заведении был корректировщик. Его уже задержали по горячим следам.

Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как гру). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей,

– говорится в сообщении.

Впоследствии корректировщик отправил видео российской разведке. На кадрах было заведение и автомобили, припаркованные рядом.

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Спасательная операция длилась более суток. По состоянию на утро 29 июня объявили о ее завершении.