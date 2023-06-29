Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА – сообщил, что погибли 2 человека. Кроме того, известно о двух пострадавших. Они – госпитализированы.

Обратите внимание Удар по пиццерии в Краматорске: корректировщика подозревают в госизмене

В Херсонской ОВА заявили, что пострадавшие – в состоянии средней тяжести.

Очередной российский теракт унес жизни мирных херсонцев. После обеда оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!

Российские оккупанты ударили по Краматорску

Российские оккупанты вечером 27 июня ударили по пиццерии в Краматорске. В то время в заведении, расположенном в центре города, ужинали люди с детьми. Спасательная операция длилась почти двое суток. К сожалению, погибли 12 человек. Кроме того, известно о 65 пострадавших. Среди них – 3 иностранцев.

Россия атаковала город двумя ракетами "Искандер". Одна из них попала в пиццерию, вторая – в село Беленькое в Донецкой области.

По горячим следам удалось задержать корректировщика. Об этом заявили в СБУ.

"Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России (более известный как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей", – рассказали в СБУ.

Тогда задержанный снял на видео пиццерию, а также припаркованные рядом автомобили. Этот файл мужчина переслал российской военной разведке.

В СБУ подчеркнули, что корректировщик – местный житель. Он работал в местном газотранспортном предприятии.

Важно! Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все, что совершили, за каждое преступление. Украинские герои освободят все населённые пункты от врага. Вместе с украинским флагом вернется туда безопасность для всех местных жителей.