Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА – сообщил, что погибли 2 человека. Кроме того, известно о двух пострадавших. Они – госпитализированы.
Обратите внимание Удар по пиццерии в Краматорске: корректировщика подозревают в госизмене
В Херсонской ОВА заявили, что пострадавшие – в состоянии средней тяжести.
Очередной российский теракт унес жизни мирных херсонцев. После обеда оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты ударили по Краматорску
Российские оккупанты вечером 27 июня ударили по пиццерии в Краматорске. В то время в заведении, расположенном в центре города, ужинали люди с детьми. Спасательная операция длилась почти двое суток. К сожалению, погибли 12 человек. Кроме того, известно о 65 пострадавших. Среди них – 3 иностранцев.
Россия атаковала город двумя ракетами "Искандер". Одна из них попала в пиццерию, вторая – в село Беленькое в Донецкой области.
По горячим следам удалось задержать корректировщика. Об этом заявили в СБУ.
"Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России (более известный как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей", – рассказали в СБУ.
Тогда задержанный снял на видео пиццерию, а также припаркованные рядом автомобили. Этот файл мужчина переслал российской военной разведке.
В СБУ подчеркнули, что корректировщик – местный житель. Он работал в местном газотранспортном предприятии.