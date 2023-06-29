Когда вину мужчину докажут, ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества. По делу корректировщика ракетного удара продолжается досудебное расследование.

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Офис генпрокурора объявил подозрение корректировщику

В Офисе генпрокурора уточнили, что 27 июня 2023 агент врага получил задачу проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске. Тогда он пошел в центр города, где заметил на парковке автомобиль с военными номерами и посетителей в пиццерии.

"Он зафиксировал увиденное не видео, которое сразу послал собеседнику из России через один из мессенджеров",

– отметили правоохранители.



Корректировщику ракетной атаки по Краматорску объявили подозрение о госизмене / Фото Донецкой областной прокуратуры

В Офисе генпрокурора также сказали, что все свои действия мужчина тщательно скрывал от прохожих, чтобы никто не заметил его интерес к этой локации. Через некоторое время после отправки видеозаписи представители государства-агрессора нанесли по заведению ракетный удар.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей,

– сказали в ведомстве.

В заключение правоохранители отметили, что после проведения комплекса следственных действий прокуроры совместно со следователями СБУ установили причастность мужчины к совершению преступления. В настоящее время СБУ выявляет и собирает все доказательства, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

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