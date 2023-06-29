Когда вину мужчину докажут, ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества. По делу корректировщика ракетного удара продолжается досудебное расследование.
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Офис генпрокурора объявил подозрение корректировщику
В Офисе генпрокурора уточнили, что 27 июня 2023 агент врага получил задачу проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске. Тогда он пошел в центр города, где заметил на парковке автомобиль с военными номерами и посетителей в пиццерии.
"Он зафиксировал увиденное не видео, которое сразу послал собеседнику из России через один из мессенджеров",
– отметили правоохранители.
Корректировщику ракетной атаки по Краматорску объявили подозрение о госизмене / Фото Донецкой областной прокуратуры
В Офисе генпрокурора также сказали, что все свои действия мужчина тщательно скрывал от прохожих, чтобы никто не заметил его интерес к этой локации. Через некоторое время после отправки видеозаписи представители государства-агрессора нанесли по заведению ракетный удар.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей,
– сказали в ведомстве.
В заключение правоохранители отметили, что после проведения комплекса следственных действий прокуроры совместно со следователями СБУ установили причастность мужчины к совершению преступления. В настоящее время СБУ выявляет и собирает все доказательства, чтобы привлечь мужчину к ответственности.
Ракетный удар по Краматорску: последние новости
- Утром 29 июня ГСЧС и Нацполиция сообщили, что поисково-спасательная операция на месте прилета российской ракеты в Краматорске – завершилась. Известно по 12 погибших и 65 пострадавших.
- Политик из Колумбии, который в момент атаки находился в пиццерии, рассказал, что как только они сели есть, сразу раздался взрыв. Сам он получил незначительные ранения, но люди, с которыми он пришел в заведение, находятся в тяжелом состоянии.
- В настоящее время также известно о 5 пропавших без вести работников заведения питания. О том, удалось их найти – пока неизвестно.