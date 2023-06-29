Под удар попали и трое иностранцев – жители Колумбии. Они получили легкие травмы, а сопровождавшая их писательница в тяжелом состоянии.
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Что рассказал колумбиец, попавший под удар в Краматорске
Колумбийский политик Серхио Харамильо рассказал, что они 27 июня пришли в пиццерию в Краматорске.
Когда мы сели, нам принесли еду, и мы только собирались начать есть, как вдруг послышался такой очень сухой звук взрыва… Мы сидели под разнесшей стеклянной крышей. И ты сидишь и видишь все эти летящие обломки, как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит. Так это было, так это чувствуется,
– рассказал Серхио Харамильо.
Он объяснил, что во время атаки ему на бедро упало какое-то бревно. Поэтому сейчас мужчине тяжело ходить, однако у него не тяжелые травмы, кости не сломаны.
"Но человек, сидевший рядом со мной, был очень тяжело ранен и сейчас находится в тяжелом состоянии", – объяснил иностранец.
Серхио Харамильо является основателем организации Aquanta Ucraina (Держись Украина – группа поддержки Украины в Латинской Америке). В своей стране он был Верховным комиссаром мира и занимался мирным урегулированием военного конфликта с повстанцами ФАРК. В Украину он приехал для того, чтобы содействовать пониманию в Латинской Америке того, что здесь происходит.
Он объяснил, что абсолютно ужасна мысль о том, что страна будет использовать свою военную мощь для ударов по гражданскому населению, по жилым домам, не говоря уже о самом вторжении.
И когда страна, которая это делает, является одним из крупнейших военных государств мира и одним из постоянных членов Совета Безопасности, который, по идее, отстаивает международное право, вы видите, что дело плохое. Я увидел это. Это ресторан, пиццерия, и, честно говоря, на войне вы не бьете ракетой по ресторану, если, конечно, вы не ведете себя как террористическое государство,
– заметил колумбийский политик.
Удар по пиццерии в Краматорске: коротко
- Россия вечером 27 июня ударила по региону двумя ракетами "Искандер". Одна попала в пиццерию в Краматорске, другая – в село Беленькое вблизи Краматорска Донецкой области.
- В результате атаки по пиццерии погибли и пострадали люди. Только в 7:20 29 июня спасатели завершили поисково-спасательные работы.
- Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что в результате атаки россиян погибли 12 человек, еще 65 – получили ранения.
- Среди погибших трое детей – одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Также ранения получил младенец 2022 года рождения – 8-месячная девочка Мия.