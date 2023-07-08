Оккупанты попали в гражданский сектор, где нет никаких военных объектов. Сейчас на месте работают спасатели и милиционеры.

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Лиман

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых в результате обстрела Лимана. Оккупанты прицельно целились по гражданскому району города.

Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО – попали в частный сектор. Поврежден дом и магазин,

– подчеркнул он.

Россияне ударили по Лиману с РСЗО / Фото Павла Кириленко (18+)

Кириленко также отметил, что на месте работает полиция, а парамедики оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Он также заверил, что все преступления российских захватчиков документируют, и они не смогут избежать ответственности.

МВД рассказали подробнее о последствиях атаки

В министерстве внутренних дел рассказали детали о погибших и пострадавших в результате атаки в Лимане. По предварительным данным, там погибли двое мужчин и четыре женщины.

Последствия атаки по Лиману / Фото Нацполиции (18+)

В МВД также отметили, что ранения получили 3 женщины и 2 мужчины. Кроме этого, повреждение также получил один из автомобилей жителя из пострадавшего района Лимана.

Лиман обстреляли кассетными боеприпасами

Впоследствии украинский блогер Сергей Стерненко заявил, что удар по гражданским в Лимане нанесли с помощью кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что это происходит в то время, когда россияне жалуются на передачу этих снарядов Украине.

Россияне говорят об угрозе гражданским, и сами кассетными снарядами по гражданским и бьют,

– подчеркнул Стерненко.

В заключение он добавил, что украинская армия будет уничтожать кассетными снарядами, о передаче которых накануне сообщили США, россиян, которые убивают мирных людей. Он также призвал предоставить больше оружия Украине.

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