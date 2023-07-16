В інтерв'ю пропагандистському журналісту Путін заявив, що до постачання касетних боєприпасів зі США в Україну треба ставитися як до злочину.

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Путін знову бреше

Російський диктатор заявив, що американці вдалися до постачання касетних боєприпасів не від хорошого життя – нібито через те, що у США та ЄС запаси добігають кінця.

Роблять вони це не від хорошого життя, а тому, що у них дефіцит боєприпасів взагалі,

– сказав він.

Крім цього, він нахабно збрехав, що Росія досі не застосовувала касетні боєприпаси проти України. Мовляв, "не було потреби".

У Росії достатній запас різноманітних касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і в нас не було такої необхідності, незважаючи на певну нестачу у певний період часу і в нас також боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватись проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії,

– заявив російський диктатор.

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