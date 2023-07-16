В интервью пропагандистскому журналисту Путин заявил, что к поставкам кассетных боеприпасов из США в Украину следует относиться как к преступлению.
Смотрите также В Пентагоне подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы
Путин снова лжет
Российский диктатор заявил, что американцы прибегли к поставкам кассетных боеприпасов не от хорошей жизни – якобы из-за того, что у США и ЕС запасы подходят к концу.
Делают они это не от хорошей жизни, а потому, что у них дефицит боеприпасов вообще,
– сказал он.
Кроме того, он нагло соврал, что Россия до сих пор не применяла кассетные боеприпасы против Украины. Мол, "не было нужды".
В России достаточный запас всевозможных кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на некоторую нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасы, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия,
– заявил российский диктатор.
На днях Россия использовала кассетные боеприпасы на Востоке
- Отметим, что российские захватчики используют кассетные боеприпасы против Украины еще с начала полномасштабного вторжения, и это доказанный факт. При этом российские захватчики используют их против гражданского населения.
- Последний такой случай был 9 июля – Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 9 мирных людей.