В интервью пропагандистскому журналисту Путин заявил, что к поставкам кассетных боеприпасов из США в Украину следует относиться как к преступлению.

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Путин снова лжет

Российский диктатор заявил, что американцы прибегли к поставкам кассетных боеприпасов не от хорошей жизни – якобы из-за того, что у США и ЕС запасы подходят к концу.

Делают они это не от хорошей жизни, а потому, что у них дефицит боеприпасов вообще,

– сказал он.

Кроме того, он нагло соврал, что Россия до сих пор не применяла кассетные боеприпасы против Украины. Мол, "не было нужды".

В России достаточный запас всевозможных кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на некоторую нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасы, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия,

– заявил российский диктатор.

На днях Россия использовала кассетные боеприпасы на Востоке