Президент России Владимир Путин сконфузился на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Чиновник подыграл диктатору, а другие кремлевские прихвостни притворились, будто ничего не произошло.

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Подробности конфузной истории

Кобзев принес диктатору фотографию с российскими солдатами. Губернатор объяснял, что эти оккупанты погибли в Украине и что они якобы "навсегда в сердцах" жителей Иркутской области. По его словам, один из захватчиков погиб в Мариуполе в марте 2022 года. Еще он рассказывал об их героических "подвигах".

Российский тиран в это время держал в руках фотографию, разглядывал ее, качал головой. Впоследствии Путин решил показать, как внимательно он слушал собеседника и насколько важны смерти россиян в войне, которую его страна-агрессорка развязала против Украины.

Привет им передавайте, –

сказал Путин.

Путин передает "привет" ликвидированным захватчикам: видео

"Привет" от Путина никуда не исчез

Разговор диктатора с губернатором записывался на видео. И его приветствие не было вырезано из записи. Поэтому о его конфузе узнало много людей. Фрагмент ролика быстро распространился соцсетями, а Путин стал посмешищем в интернете.

На сайте Кремля этот разговор опубликован в текстовом виде, и "привет" от российского диктатора там тоже остался. Из этой версии можно узнать о реакции губернатора. Он не стал поправлять Путина или игнорировать его слова, а просто согласился с ним. Кобзев ответил: "Обязательно". После этого он начал ему рассказывать о судьбе родителей российских солдат, ликвидированных ВСУ.



Фрагмент текстового варианта разговора/ Скриншот сайта Кремля

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