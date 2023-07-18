Президент России Владимир Путин сконфузился на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Чиновник подыграл диктатору, а другие кремлевские прихвостни притворились, будто ничего не произошло.
К теме Путин публично оконфузился, завравшись о Крымском городе: курьезное видео
Подробности конфузной истории
Кобзев принес диктатору фотографию с российскими солдатами. Губернатор объяснял, что эти оккупанты погибли в Украине и что они якобы "навсегда в сердцах" жителей Иркутской области. По его словам, один из захватчиков погиб в Мариуполе в марте 2022 года. Еще он рассказывал об их героических "подвигах".
Российский тиран в это время держал в руках фотографию, разглядывал ее, качал головой. Впоследствии Путин решил показать, как внимательно он слушал собеседника и насколько важны смерти россиян в войне, которую его страна-агрессорка развязала против Украины.
Привет им передавайте, –
сказал Путин.
Путин передает "привет" ликвидированным захватчикам: видео
"Привет" от Путина никуда не исчез
Разговор диктатора с губернатором записывался на видео. И его приветствие не было вырезано из записи. Поэтому о его конфузе узнало много людей. Фрагмент ролика быстро распространился соцсетями, а Путин стал посмешищем в интернете.
На сайте Кремля этот разговор опубликован в текстовом виде, и "привет" от российского диктатора там тоже остался. Из этой версии можно узнать о реакции губернатора. Он не стал поправлять Путина или игнорировать его слова, а просто согласился с ним. Кобзев ответил: "Обязательно". После этого он начал ему рассказывать о судьбе родителей российских солдат, ликвидированных ВСУ.
Фрагмент текстового варианта разговора/ Скриншот сайта Кремля
Другие комичные заявления Путина
- Ранее президент страны-агрессорки сам себя скомпроментировал, когда сказал много лишнего о ЧВК "Вагнера". Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом заявил, что Путин наговорил сам себе на 20 лет заключения по российскому законодательству.
- Не так давно российский диктатор снова оконфузился. Он признался, что Россия ворует западные технологии. По его словам, государство-террорист якобы "завладело" БМП Bradley и ракетой Storm Shadow.