Путин наградил пародиста Владимира Винокура орденом за заслуги перед отечеством. Тот хотел поблагодарить и "толкнул" речь. Но что-то пошло не по плану.

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Что произошло во время речи юмориста

Стремясь возвысить своего президента над другими, Винокур сосредоточился на состоянии здоровья Путина. В России любят злорадствовать над Джо Байденом, мол, он немощен, а вот наш "отец нации" полон сил, поэтому ничто не предвещало беды. Но классический прием дал сбой.

Я радовался, увидев, как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые мировые лидеры, которые и не могут подняться по трапу, и не знают, с кем поздороваться. А вы, слава богу, всех узнали,

– заливался юморист.

Он не заметил, как перешел границу, указав, что президент России "слава богу, физически развит, спортивен". Интересно, что лицо Путина при этом выражало недовольство. Было заметно, что кремлевскому диктатору некомфортно и он хочет, чтобы речь поскорее закончилась.

Но самое забавное то, что о физическом здоровье говорили, мягко говоря, пожилые люди: Путину 70, а Винокуру 75. Путин вообще шатался во время речи.

Как Винокур заискивал перед Путиным и что из этого вышло: смотрите видео

Обратите внимание! В конце своей речи Винокур цинично пожелал "мира в нашем доме". Этот юморист был очень популярен в Украине в начале 2000-х, теперь же он желает долгих лет Путину и поддерживает войну России против Украины.

В целом в России не обходится без курьезов. К сожалению, они только подчеркивают подлинную сущность россиян, лакомых до наживы и безразличных к чужим чувствам.