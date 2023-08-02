В России 2 августа отмечают день воздушно-десантных сил. Еще при Советском союзе его праздновали довольно пафосно на государственном уровне. А вот улицы в этот день традиционно полнились пьяными десантниками, которые приставали к девушкам, купались в фонтанах и разбивали бутылки себе об голову.

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Детали инцидента с неуместным подарком

Есть праздник – есть подарок. "Мариуполь. Сопротивление" распространил фото из российского паблика, который лишний раз подтверждает: оккупанты действительно безмозглые. Причем они бесчувственны к своим же.

Мужчина из Донецка работал шахтером до 2022 года, а затем получил повестку. Он попал в десантные войска, а там на российско-украинской войне потерял обе ноги. 1 августа к нему приехали представители военной администрации, чтобы поздравить с праздником. Мужчины в форме подарили безногому десантнику велосипед, а журналистка фотографировала это и просила попозировать возле "подарка".

Жена десантника пожаловалась в пророссийском паблике, мол, дарители ничего не поняли. Ее саму ситуация так возмутила, что у нее пропал дар речи. Комментаторы сочувствуют и наивно советуют узнать: может, выделяли машину, а доехал только велосипед? Кто-то говорит, что стоит радоваться, потому что "велосипед можно хоть пропить". Некоторые отмечают, что это классический пример отсутствия мозгов и эмпатии.

Жители Донецка поражены действиями оккупационных властей / "Мариуполь. Сопротивление"

Эта ситуация четко показывает: поддержавшие оккупацию Донбасса Россией в 2014 году жестоко ошиблись. России плевать на своих граждан – даже на тех, кто шел проливать кровь за Путина. Ей важно только создавать красивую картинку: минобороны, например, рассказывает об истории голубого берета и призывает надевать его в честь праздника. Тем временем идет скрытая мобилизация и скоро еще больше россиян пойдут убивать украинцев и гибнуть за кремлевского диктатора.

Никакой благодарности за поддержку "народных республик" ждать не следует. Жаль, что до некоторых "коренных жителей Донецка" это доходит только сейчас.

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