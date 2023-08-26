Как отметил военный-майор, Крымский полуостров по его возвращении в состав нашего государства нужно лишить автономии. Вместе с тем только трезвый взгляд на ситуацию на поле боя верен.

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"Тавр" о Крыме

Заметим, что сам боец родом из Крыма. Однако он убежден, что у полуострова нужно забрать автономию. По его мнению, Крым следует сделать одной из областей Украины.

Я считаю, что автономию в Крыму нужно забрать. Именно такое укоренившееся мнение у меня. Вообще никакой автономии в независимом государстве не нужно, чтобы было. Никакого Крымского совета. Крым – это область, все довольны.

"Жертвование территориями"

Как констатировал Богдан Кротевич, даже в его голове были мысли о том, не лучше ли отдать России определенные территории в обмен на мир. Однако, очевидно, это не гарантирует полную безопасность на все последующие годы, а всего-навсего может помочь отсрочить военные действия.

Дело в том, что мы не можем позволить себе отдать территории. Просто не можем. Это будет неправильно. Это будет абсолютная победа России. И все, что происходило; все смерти, происходившие; они, значит, состоялись – даром, если мы так сделаем.

В качестве примера боец привел Финляндию, которая согласилась на оккупацию Карелии Советским Союзом. Однако это не гарантировало ей, что Россия в ближайшее время не начнет вторжение.

Обратите внимание! Опасаясь потенциальной агрессии со стороны Кремля, Финляндия после начала полномасштабной русско-украинской войны вступила в НАТО. Она стала 31-м членом Альянса.

Победа невозможна

В ответ на вопрос о том, какой "Тавр" видит победу, он зацитировал бывшего бойца, а сейчас ветерана "Азова" с позывным "Бордюром".

Этот военный убежден, что сейчас о никакой "победе" не может идти речь, поскольку даже если мы выйдем на границы 1991-го года, мы будем жить с осознанием того, что многие погибли.

"Бордюр" сказал, что победы уже не может быть, потому что мы потеряли друзей, многое важное в этой жизни. Я отчасти с этим мнением согласен, потому что то, что будет, это победой очень трудно назвать. И будет очень тяжело, если завтра мы завтра вернем границы 91 года.

Завышенные ожидания

Кротевич очень плохо относится к иллюзиям и определенным политикам, которые после 24 февраля говорили, что война вскоре закончится. По его словам, это создало завышенные ожидания у общества и сделало невозможным объективный взгляд на ситуацию.

"Я себе ожидания не завышаю. Как победа будет, я не знаю. Прогнозы я не делаю. Поэтому это очень плохая вещь – делать прогнозы. Никто не знает в мире, когда эта война закончится. Даже Путин", – констатировал боец, заметив, что завышенные ожидания были у некоторых украинцев относительно контрнаступления и других процессов.

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Добавим напоследок, что на днях также министр обороны Алексей Резников комментировал контрнаступление Вооруженных Сил. Он подчеркнул, что это не голливудский блокбастер, поэтому не следует повторять, что он якобы продвигается медленно.