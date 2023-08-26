Як зазначив військовий-майор, Кримський півострів після його повернення до складу нашої держави треба позбавити автономії. Разом з тим лише тверезий погляд на ситуацію на полі бою є правильним.

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"Тавр" про Крим

Зауважимо, що сам боєць сам родом з Криму. Однак він переконаний, що в півострова потрібно забрати автономію. На його думку, Крим варто зробити однією з областей України.

Я вважаю, що автономію в Криму треба забрати. Саме така укорінена думка в мене. Взагалі ніякої автономії в незалежній державі не треба, аби було. Ніякої Кримської ради. Крим – це область, усі задоволені.

"Жертвування територіями"

Як констатував Богдан Кротевич, навіть у його голові були думки про те, чи не краще віддати Росії певні території в обмін на мир. Однак, вочевидь, це не гарантує цілковиту безпеку на усі подальші роки, а всього-на-всього може допомогти відтермінувати воєнні дії.

Річ у тому, що ми не можемо собі дозволити віддати території. Просто-таки не можемо. Це буде неправильно. Це буде абсолютна перемога Росії. І все, що відбувалося; всі смерті, що відбувалися; вони, виходить, відбулися – задарма, якщо ми так зробимо.

Як приклад боєць навів Фінляндію, яка погодилась на окупацію Карелії Радянським Союзом. Проте це не гарантувало їй того, що Росія найближчим часом не розпочне вторгнення.

Зверніть увагу! Боючись потенційної агресії з боку Кремля, Фінляндія після початку повномасштабної російсько-української війни вступила в НАТО. Так, вона стала 31-м членом Альянсу.

Перемога неможлива

У відповідь на запитання про те, якою "Тавр" бачить перемогу, він зацитував колишнього бійця, а зараз ветерана "Азову" з позивним "Бордюр".

Цей військовий переконаний, що зараз про ніяку "перемогу" не може йтися, оскільки навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991-го року, ми житимемо з усвідомленням того, що багато людей загинуло.

"Бордюр" сказав, що перемоги вже не може бути, тому що ми втратили друзів, багато чого важливого в цьому житті. Я частково з цією думкою згоден, бо те що буде, це перемогою дуже важко назвати. І буде дуже важко, якщо завтра ми завтра повернемо кордони 91-го року.

Завищені очікування

Кротевич надзвичайно погано ставиться до ілюзій та певних політиків, які після 24-го лютого говорили, що війна невдовзі закінчиться. За його словами, це створило завищені очікування в суспільства та унеможливило об'єктивний погляд на ситуацію.

"Я собі очікування не завищую. Як перемога буде, я не знаю. Прогнози я не роблю. Тому це дуже погана річ – робити прогнози. Ніхто не знає у світі, коли ця війна закінчиться. Навіть Путін", – констатував боєць, зауваживши, що завищені очікування були в певних українців стосовно контрнаступу та інших процесів.

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Додамо наостанок, що цими днями також міністр оборон Олексій Резніков коментував контрнаступ Збройних Сил. Він наголосив, що це не голлівудський блокбастер, тому не варто повторювати, що він нібито просувається повільно.