Починаючи війну, очільник Кремля був впевнений, що українці не воюватимуть. За словами глави української розвідки Кирила Буданова, Путін припустився однієї головної помилки, яка звела його наміри нанівець.

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Путін відмовився сприймати реальність

Очільник ГУР наголосив, що основна помилка російського диктатора – це ігнорування дійсності. За його словами, справа не у військових прорахунках, а саме в тому, що Путіна відірвало від реальності. Як наслідок – "плачевна" ситуація в Росії. Вона вже стратегічно програла війну. І це усвідомлюють у вищому керівництві країни.

Це не про фронт і бойові дії. Це про інше, зауважує Буданов.

Подивіться на Росію: вона – дипломатичний вигнанець, погляньте на її економіку – перевірите курс долара,

– закликав розвідник.

Він зауважив, що кремлівська влада вже перестала згадувати за цілі так званої "СВО". Їм просто нічого сказати своїм громадянам. Чим довше вони продовжуватимуть війну, тим важче їм буде виходити з цієї ситуації.

Водночас очільник ГУР наголосив, що, хоча Росія зазнала стратегічної поразки, втім на полі бою вона ще не програє.

Путін та двійники

Одна з останніх появ Путіна на публіці значно потішила користувачів мережі. Під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів диктатор хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою.

Кирило Буданов прокоментував цей курйозний випадок, заявивши, що це зганьбився не сам Путін, а його двійник.

Щодо реального Путіна, то розвідник не може чітко сказати, чи досі живий він, чи ні. За його словами, той Путін, якого всі звикли бачити, з'являвся востаннє на публіці 26 червня 2022 року.

Наразі він або боїться виходити в люди, або хворіє, або просто хоче побути на самоті, або давно вже помер. Буданов залишив долю Путіна на фантазію кожного українця.

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