Вбивства диктаторів – не є одиничними випадками в історії. Подібне відбувалося навіть у Радянському Союзі, не без допомоги українців. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Чому вбивство Путіна стане поворотною подією

Класично на війні потрібно завдати якомога більшої шкоди своєму ворогу, при цьому максимально зберігши себе. Зрештою, цей баланс вимірюють. Якщо ти знищив більшу кількість противника, його техніки, зайняв кращі позиції загалом – ти перемагаєш.

Путін – це велика частка російської армії. Це той маленький мозок, який нею керує. Якщо цей мозок "винести", то значна кількість інформації, мотивів, грошей просто зникне,

– наголосив Микола Давидюк.

Зрештою, зникне вертикальне лідерство в Росії, яке так довго вибудовував Владімір Путін. На певний час, можливо, на десятиліття, може настати затишшя. Звісно, це не вберігає від того, що колись в Росії може з'явитись новий диктатор, як це було протягом всієї історії країни-агресора.

"Не всі диктатори падали на нашу голову, цей (Путін – 24 Канал) – впав, як і Сталін. Тому наше завдання його знищити", – підкреслив політолог.

Микола Давидюк про важливість ліквідації Путіна: дивитись відео

В СРСР була схожа ситуація

Давидюк навів цікаву аналогію, що в Радянському Союзі Йосипа Сталіна "винесли" руками Микити Хрущова, який за походженням був українцем. Тобто можна сказати, що українці ліквідували людину, яка депортувала кримських татар і організовувала голодомори.

Після Хрущова до влади прийшов Леонід Брєжнєв – уродженець Дніпропетровської області.

Хрущов як політик виріс в Києві, ось ця "вольница" в нього була вихована тут і бажання знищити цього російського диктатора виникло там. Ось відповідь. Українці знищили Сталіна і ще дві каденції контролювали, щоб такі, як він не повернувся. А потім повернули Крим, Дніпро зробили космічною столицею світу, повернули повноваження в Київ,

– зауважив Давидюк.

Звісно, українцям не потрібно буквально їхати в Росію і ставати на чолі країни-агресора. Для них це буде навіть плюсом, адже відбілить репутацію.

"В нас завдання режим знищити, а режим направити в більш ринкову сторону", – підсумував політолог.

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