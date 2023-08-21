Він наголосив, що ці люди працюють ефективніше, ніж російські солдати. Водночас він сказав, що знає про певні спроби ліквідації диктатора Росії.

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Юсов висловився про можливість ліквідації Путіна країнами Заходу

Представник ГУР зазначив, що про ліквідацію Путіна можна говорити теоретично, але з практичної точки зору це вкрай складно виконати. Юсов наголосив, що Кремль не шкодує грошей на власну безпеку, в тому числі на роботу спецслужб.

Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія,

– підкреслив він.

Він також зазначив, що українській розвідці відомо про спроби знищення російського диктатора. Однак він відмовився коментувати їх.

Путін приречений на існування

Юсов, відповідаючи на питання про подальшу тривалість життя Путіна, наголосив, що фізичне існування диктатора "мало кого цікавить". Ба більше, він зауважив, що стратегічно його режим є "приреченим, як і сучасна форма існування Росії".

"Так, є інформація про його важкі хвороби і його двійників, це все треба враховувати. Але Україна дуже зацікавлена, щоби оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу", – розповів представник ГУР.

У відповідь на скептицизм щодо фізичного існування Путіна Юсов заявив, що використання технології двійників дозволяє "гратися в це активно та як завгодно". З усім тим він наголосив на важливості ретельної перевірки та запевнення щодо цього питання.

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