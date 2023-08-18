Прокоментував так званий генералопад у Росії представник ГУР МО Андрій Юсов. В ефірі телемарафону він пояснив, що ж відбувається всередині Кремля.

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У Росії шукають крайніх

Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра з цих генералів зізнається в роботі на англійську чи українську розвідку. Чи в роботі на українське націоналістичне підпілля. Але з усім тим маємо класичні інтриги всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає,

– наголосив він.

За словами Андрія Юсова, у Росії шукають крайніх:

за провали,

за невиконані обіцянки,

за величезні втрати в живій силі та техніці,

за падіння в економіці.

Він додав, що у нинішній ситуації цапами-відбувайлами у Росії призначили саме кадрових військових. Натомість жодної відповідальності немає ані серед тих, хто ухвалював злочинні політичні рішення, ані серед тих, хто отримував вигоду від них і заробляв на кривавій війні.

Минулося також пропагандистів і тих, хто обслуговував режим Путіна. Зокрема тих, хто носив за ним ядерну валізку. Всю провину переклали на кадрових військових. Правда, Андрій Юсов зауважив, що бійці так званої "другої армії світу" самі винні, що дозволили так з собою чинити.

Також Андрій Юсов спростував російську ІПСО. Вона поширювала наратив про те, що Путін готується до затяжної війни.

Насправді Путін боїться затяжної війни

Слід розуміти, що ресурси Росії також обмежені. Її мобілізаційна система практично не працює. Крім того, тривають чистки в міноборони, розвідці та самій армії. Усе це робить Кремль неспроможним вести затяжну війну.

Путін боїться війни на роки і волів би її уникнути. Тому що інший посил іде від Кремля – це перемовини тут і тепер,

– наголосив Юсов.

Водночас слід розуміти, що Сили оборони роблять все можливе. Вони працюють над звільненням рідної землі від окупантів. Наша держава розраховує, що так само діятимуть наші партнери та союзники, пришвидшивши перемогу України.