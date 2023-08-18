Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що всередині самої Росії лунають абсолютно протилежні меседжі.
До вашої уваги Він дуже боїться, – опозиціонер спростував страшилки Путіна про затяжну війну
"Інформаційна хвиля від путінської Росії про війну на роки – це великою мірою ІПСО. Тому що для внутрішньої аудиторії зовсім інші наративи – режим намагається, навпаки, розпружувати ситуацію", – наголосив Юсов.
Чому Росія не може вести затяжну війну: дивіться відео
Запускаючи ідею затяжної війни назовні, Росія прагне, зокрема, деморалізувати українців та демотивувати антипутінську коаліцію.
Росія не готова вести затяжну війну
Ресурси країни-агресорки обмежені, мобілізаційна система майже не працює, а також тривають чистки в міноборони, розвідці та армії. З таким набором Кремль не спроможний вести затяжну війну.
Путін боїться війни на роки і волів би її уникнути. Тому що інший посил іде від Кремля – це перемовини тут і тепер,
– наголосив Юсов.
Водночас Сили оборони України роблять усе можливе, щоб звільнити нашу землю від загарбників якомога швидше. Ми розраховуємо на такий самий підхід з боку наших партнерів і союзників.
Що відбувається в Росії: останні новини
- Війна давно перекинулась на територію країни-агресорки. Так, вночі 18 серпня дрони знову атакували бізнес-центр "Москва-Сіті", де розташовано три міністерства.
- Набирає обертів мобілізація в Росії. З огляду на брак охочих, активно вербують в'язнів – не лише чоловіків, а й жінок.
- Тим часом триває падіння національної валюти. Тепер росіяни зможуть придбати 1 долар не менше ніж за 100 рублів.