Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що всередині самої Росії лунають абсолютно протилежні меседжі.

До вашої уваги Він дуже боїться, – опозиціонер спростував страшилки Путіна про затяжну війну

"Інформаційна хвиля від путінської Росії про війну на роки – це великою мірою ІПСО. Тому що для внутрішньої аудиторії зовсім інші наративи – режим намагається, навпаки, розпружувати ситуацію", – наголосив Юсов.

Чому Росія не може вести затяжну війну: дивіться відео

Запускаючи ідею затяжної війни назовні, Росія прагне, зокрема, деморалізувати українців та демотивувати антипутінську коаліцію.

Росія не готова вести затяжну війну

Ресурси країни-агресорки обмежені, мобілізаційна система майже не працює, а також тривають чистки в міноборони, розвідці та армії. З таким набором Кремль не спроможний вести затяжну війну.

Путін боїться війни на роки і волів би її уникнути. Тому що інший посил іде від Кремля – це перемовини тут і тепер,

– наголосив Юсов.

Водночас Сили оборони України роблять усе можливе, щоб звільнити нашу землю від загарбників якомога швидше. Ми розраховуємо на такий самий підхід з боку наших партнерів і союзників.

Що відбувається в Росії: останні новини