Погіршення російською економіки

Незважаючи на значну кількість санкцій, російська економіка довгий час маневрувала і утримувала рубль на стабільному рівні. Проте зараз ситуація кардинально змінилася. Російський ЦБ оголосив термінові збори через різке падіння рубля.

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Вперше за 16 місяців російська валюта сягнула позначки понад 100 рублів за долар.

За планом збори ЦБ мали відбуватися 15 вересня. Однак, тепер зустріч призначено на 15 серпня.

Очікується, що під час засідання, посадовці підвищать облікову ставку. Зараз вона становить 8,5%.

Що буде з рублем

Російські ЗМІ повідомили у понеділок 14 серпня, що курс долара піднявся вище 100 рублів, а євро – 110 рублів. Не дивлячись на те, що кремлівські пропагандисти запевняють, що це не має значення, російський ЦБ уже готується до екстреного засідання.

Основні причини падіння рубля:

разюче зменшення обсягів експорту;

зростання попиту на імпорт;

дефіцит бюджету, через значні витрати на армію.

Зростаюча інфляція поступово зменшує фінансові можливості Росії. Раніше її відсоток складав – 4,3%.Очікується, що цьогоріч інфляція зросте до 5 – 6,5%.