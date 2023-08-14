Коли відбудеться падіння рубля

Станом на тепер, російський рубль знаходиться серед 3 найслабших валют світу. Це і не дивно, враховуючи кількість міжнародних санкцій, які душать економіку Росії.

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Трьома найслабшими валютами, що розвиваються стали:

російський рубль;

турецька ліра;

аргентинське песо.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів як саме змінюватиметься російська економка в залежності від курсу рубля.

Знецінення російської валюти буде продовжуватись. З Росії й далі відбувається відтік капіталу, більшість світових компаній припинили співпрацю з країною-агресоркою.

Сергій Фурса Заступник директора Dragon Capital У Росії зник торгівельний профіцит. Майже повністю. І продовжується значний відток капіталу. Саме останній, схоже, і є основним драйвером падіння російської валюти. Було дуже показово, як падіння рубля активізувалося на тлі маршу Прігожина.

Зауважте! Станом на 14 серпня 2023 року курс рубля, згідно з російським ЦБ – 98,2 за долар. На чорному ринку 1 долар можна придбати за понад 100 рублів. Для порівняння, до вторгнення в Україну, росіяни могли купити долар за ціною близько 70 – 80 рублів.

Чи вплине на економіку падіння рубля

На думку Сергія, падіння рубля сильно не вплине на ситуацію в Росії:

агресор знаходиться у сані дефолту; економіка Росії дедоларизована.

Що може статися, так це прискорення інфляції. Бо імпорт дорожчає. Проте поки що значного інфляційного тиску в Росії не спостерігається. Принаймні, згідно з тією статистикою, яку бачать аналітики. І прискорення якщо і буде, то це довгострокова історія. Тим більше, що війну рубль почав на рівні 80 рублів за долар, то ж за півтора року девальвація поки що не є такою значною.

– каже Фурса.

Тобто навіть, коли курс рубля впаде до критичного мінімуму, економіка агресора ще зможе якийсь час утримуватись. Звичайно, за умови відсутності інших факторів впливу.

Як Росії вдається витримувати санкційний тиск

Банкір вважає, що саме грамотні фінансові управлінці створюють проблеми для розвалу російської економіки.

Для України дуже важливо, щоб Путін змінив керівництво Центрального Банка на адептів руського миру, таких самих божевільних прихильників теорії змов. На умовного Глазьєва. І от падіння рубля, яке ми зараз спостерігаємо, може призвести до такого подарунка для нас.

– наголошує Фурса.

Позитивними тенденціями є те, що машина пропаганди якраз почала пожирати Набіулліну – голову Центробанку Росії. Фурса підкреслює, що саме вона і тримає російську економіку. Якщо Набіулліну звільнять і замінять кимось некомпетентним – Росія почне руйнуватися з середини.