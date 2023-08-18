Про вибухи повідомили у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Ворожі пабліки також виклали відео.

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Під атаку дронів знов потрапив центр "Москва-сіті"

Гучні звуки чули в Красногорську та Одінцово. Проте найгарячіше було у самій Москві. За свідченнями місцевих жителів, безпілотники пролітали над центром "Москва-сіті".

Ба більше, один з дронів начебто звалився на дах Експоцентру.

Москву атакують дрони / Дивіться відео:

Влада запевняє, що все "збили"

Згодом про атаку відзвітував мер столиці держави-агресорки Сергєй Собянін. Він визнав, що розбудили москвичів саме безпілотники. Проте, переконує Собянін, все начебто позбивали.



Стовп диму мер Москви пояснює уламками, який пошкодили дах. На місці працюють рятувальники.

Ось такий стовп диму видно у Москві: відео

Проте на цьому пригоди дронів у Москві не завершились. Одразу після начебто "ідеальної" роботи ППО був закритий повітряний простір над аеропортом "Внуково". Усі прильоти та відльоти були скасовані.

Що кажуть про вибухи у російському Міноборони? У військовому відомстві підтвердили атаку дронів та пошкодження нежитлових будівель. Запевняють, що траєкторію дрона вдалось змінити.

В Росії почастішали вибухи