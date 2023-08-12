Кадри з безпілотником у мережі оприлюднили занепокоєні жителі Москви. То й не дивно, що росіяни почали боятися дронів, адже напередодні, 11 серпня, вони також атакували російську столицю, передає 24 Канал.
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Дрони – часті гості у Москві
У мережі повідомляли, що невідомий безпілотник бачили над МКАДом. Росіяни відразу почали бідкатися, чому ППО його досі не збила.
Невідомий БпЛА у Москві: дивіться відео
Окупанти традиційно не коментували появу безпілотника у Москві. Також не повідомляли про вибухи у російській столиці. Можна припустити, що кремлівським пропагандистам та провладним ЗМІ "порадили" не коментувати будь-які атаки на Москву.
Безпілотники літають над Москвою постійно
- Через безпілотник у Москві 11 серпня закрили один з найбільших аеропортів "Внуково". Через це почався колапс, оскільки рейси почали перенаправляти, а з Москви – були величезні затримки. Згодом росіяни похизувалися, що буцімто безпілотник збили.
- Днем раніше, 10 серпня, росіяни також бідкалися на атаку дронами у Москві. Вибухи чули поблизу населеного пункту Домодєдово у Московській області. Через це росіяни знову припинили роботу аеропортів й тимчасово закривали небо над Москвою.
- Вночі 9 серпня невідомі безпілотники вкотре літали над Москвою. Мер міста Сєргєй Собянін стверджував, що буцімто на околицях столиці збили 2 безпілотники: один БпЛА буцімто був збитий у районі Домодєдова, а другий – у районі Мінського шосе.
- Російське міноборони кожного разу істерить через "терористичні атаки". Звинувачують в цих атаках Україну, хоча офіційно наша країна не визнавала атак дронами по Москві.
- 7 серпня жителі Москви побачили у небі безпілотники, які летіли у напрямку Кремля. Перелякані москвичі почали одразу викликати всі служби. Проте виявилося, що це були безпілотники з охорони Путіна.