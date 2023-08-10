Інцидент у Росії, за даними мера Москви, трапився орієнтовно о 4 годині ранку 10 серпня. Щодо Криму, то українські телеграм-канали пишуть, що там чутно вибухи, пише 24 Канал.

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Варто зазначити, що вночі проти 10 серпня у біля Москви у російському Домодєдово чули декілька вибухів. Після цього на тому місці спалахнула пожежа. Пропагандисти брехали про нібито вибух газових балонів, проте, очевидно, змінили "позицію".

Що відбувалось в Москві

Вночі, близько четвертої години ранку (10 серпня – 24 Канал), ППО збило два ударні безпілотники, що летіли в бік міста. Один у Калузької області, інший у районі центральної кільцевої автомобільної дороги,

– заявив міський голова Москви Сєргєй Собянін.

Російські пропагандисти написали, що через дрони в аеропортах Внуково та Домодєдово вночі не було приймання та вильоту літаків. Та станом на 6:12 роботу аеропортів нібито відновили.

Росія знову заявила про нібито роботу ППО

Російське міноборони вже відзвітувало вдосвіта 10 серпня, що нібито вони вночі ліквідували всі невідомі дрони, зокрема:

над територією Калузької та Московської областей Росії;

над тимчасово окупованим Севастополем.

За даними ворожого міністерства, нібито два дрони, які летіли на Москву, знищили російські засоби ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над Одинцовським районом Московської області.

Окрім того, окупанти заявили, що нібито навіть біля Севастополя їхнє ППО, яке постійно даремно розхвалюють росіяни, збило два дрони. Натомість ще нібито 9 – пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Мовляв, нібито вони впали в Чорному морі, не досягнувши цілі.

У Криму таки лунали вибухи

В українському телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали, що станом на 5:24 10 серпня залишки мопедів все ще літали. Цього разу в Криму та Генічеському районі.

Чути "бавовну" у Джанкойському та Сакському районах, а також з боку Генічеська. Нашестя мопедів-зрадників продовжується…

– відзначили автори телеграм-каналу.

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