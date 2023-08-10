Инцидент в России, по данным мэра Москвы, произошел ориентировочно в 4 часа утра 10 августа. Что касается Крыма, то украинские телеграмм-каналы пишут, что там слышны взрывы, пишет 24 Канал.

Разрушительный взрыв на российском заводе в Сергиев Посад: все, что известно об инциденте

Что происходило в Москве

Ночью, около четырех часов утра (10 августа – 24 Канал), ПВО сбило два ударных беспилотника, летевших в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе центральной кольцевой автомобильной дороги,

– заявил городской голова Москвы Сергей Собянин.

Российские пропагандисты написали, что из-за дронов в аэропортах Внуково и Домодедово ночью не было приема и вылета самолетов. По состоянию на 6:12 работу аэропортов якобы возобновили.

Россия снова заявила о якобы работе ПВО

Российское минобороны уже отчиталось на рассвете 10 августа, что якобы они ночью ликвидировали все неизвестные дроны, в частности:

над территорией Калужской и Московской областей России;

над временно оккупированным Севастополем.

По данным вражеского министерства, якобы два летавших на Москву дрона уничтожили российские средства ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Московской области.

Кроме того, оккупанты заявили, что якобы даже возле Севастополя их ПВО, которое постоянно зря расхваливают россияне, сбило два дрона. В то же время якобы 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Мол, будто они упали в Черном море, не достигнув цели.

В Крыму таки раздавались взрывы

В украинском телеграмм-канале " Николаевский Ваньок " написали, что на 5:24 10 августа остатки мопедов все еще летали. В этот раз в Крыму и Геническом районе.

Слышен "хлопок" в Джанкойском и Сакском районах, а также со стороны Генического. Нашествие мопедов-предателей продолжается…

– отметили авторы телеграмм-канала.