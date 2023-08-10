Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, на месте взрывов также якобы возник пожар, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Домодедово

Очевидцы сообщают, что взрыв вблизи аэропорта Домодедово произошел около 2:43 по местному времени. Тогда раздались несколько звуков взрывов, а затем на их месте вспыхнул пожар.

В Домодедово большой пожар: смотрите видео

В небо также поднялся густой черный столб дыма. Пропагандисты также жаловались на "атаку неизвестных беспилотников".

В Домодедово после взрывов образовался дым: смотрите видео

Российские пропагандисты в свою очередь заявляют, что это всего-навсего "бытовой пожар". В частности, они говорят, что это якобы "взрывы газовых баллонов в гаражах".



В Домодедово что-то сильно пылает / Фото из телеграм-канала Monitor

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или повреждения зданий в населенном пункте. Также россияне не сообщали, в каком состоянии находится их аэропорт, и осуществляются ли оттуда рейсы.

Недавно взрывы раздавались под Москвой