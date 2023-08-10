Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, на месте взрывов также якобы возник пожар, передает 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Домодедово
Очевидцы сообщают, что взрыв вблизи аэропорта Домодедово произошел около 2:43 по местному времени. Тогда раздались несколько звуков взрывов, а затем на их месте вспыхнул пожар.
В Домодедово большой пожар: смотрите видео
В небо также поднялся густой черный столб дыма. Пропагандисты также жаловались на "атаку неизвестных беспилотников".
В Домодедово после взрывов образовался дым: смотрите видео
Российские пропагандисты в свою очередь заявляют, что это всего-навсего "бытовой пожар". В частности, они говорят, что это якобы "взрывы газовых баллонов в гаражах".
В Домодедово что-то сильно пылает / Фото из телеграм-канала Monitor
В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или повреждения зданий в населенном пункте. Также россияне не сообщали, в каком состоянии находится их аэропорт, и осуществляются ли оттуда рейсы.
Недавно взрывы раздавались под Москвой
- В Подмосковье в городе Сергеев Посад 9 августа раздались громкие звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что произошел "прилет" по Загорскому оптико-механическому заводу, помогавшему в изготовлении оружия для российской армии.
- Через несколько часов в сети показали последствия "попадания" по этому заводу. Так, от него почти ничего не осталось, а само здание просто сравнялось с землей.
- Кроме того, известно, что завод участвовал в разработке российских самолетов нового поколения типа "Посланник". Сейчас у этого завода находят боеприпасы.
- Также в сеть выложили момент самого взрыва на заводе под Москвой. Очевидец говорил, что его автомобиль "чуть не опрокинуло".