Водителю удалось запечатлеть сам момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Он ехал неподалеку от предприятия, передает 24 Канал.
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Взрыв был очень мощным
Автомобиль двигался возле завода, когда вдруг раздался мощный взрыв и начал подниматься гриб из дыма. Через пару секунд транспорт задело взрывной волной. От удара машина чуть не опрокинулась.
Камера видеорегистратора находилась внутри машины. На кадрах можно увидеть, что взрывная волна была настолько сильной, что в машине потрескалось лобовое стекло, а видеорегистратор упал водителю на колени. Судя по дате на видео, "хлопок" посетил завод в 10:49 утра по местному времени.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика на русском!
Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде: видео из соцсетей
Что известно о заводе под Москвой
- После того, как на предприятии произошел "хлопок", в расположенных рядом домах и автомобилях вылетели окна. В России заявили о 52 пострадавших.
- Россиянам объяснили, что это якобы произошел взрыв на складе фейерверков. Местные власти также заявили, что Загорский оптико-механический завод якобы уже не имеет отношения к оптике и механике.
- Однако журналисты провели небольшое расследование и выяснили, что предприятие до сих пор поставляет оптику российским силовикам. Более того, этот завод участвует в разработке "стелс"-бомбардировщика "Посланник".
- Напомним, что военный эксперт Андрей Крамаров в разговоре с 24 Каналом тоже опроверг вбросы российских властей. Он заявил, что на этом заводе изготовляли прицелы для танков Т-72 и БМП-3.