Водію вдалося зафільмувати сам момент вибуху на заводі у Сергієвому Посаді. Він їхав неподалік від підприємства, передає 24 Канал.

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Вибух був дуже потужним

Автівка рухалася біля заводу, коли раптом пролунав потужний вибух й почав підійматися гриб з диму. Через пару секунд транспорт зачепило вибуховою хвилею. Від удару машина ледь не перекинулася.

Камера відеореєстратора перебувала всередині машини. На кадрах можна побачити, що вибухова хвиля була настільки сильною, що в автівці потріскалося лобове скло, а відеореєстратор впав водію на коліна. Судячи з дати на відео, "бавовна" завітала на завод о 10:49 ранку за місцевим часом.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика російською!

Момент вибуху на заводі у Сергієвому Посаді: відео з соцмереж



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