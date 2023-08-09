Отметим, что прогремел взрыв в среду утром, 9 августа, около 11:00. Расположено предприятие, на территории которого было громко, в Московской области в городе Сергиев Посад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Взрыв на заводе под Москвой

Как пишут пропагандисты, взрыв был действительно мощным. После него образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, и вылетели окна в домах, расположенных около Загорского оптико-механического предприятия.