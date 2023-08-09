После полномасштабного вторжения России в Украину в стране-агрессорке прекратили публикацию государственных контрактов этого предприятия. Однако россияне не убрали с сайтов старые записи.

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Чем на самом деле занимался завод в Подмосковье

Как пишет издание, это предприятие поставляет оптику российским силовикам. Речь идет о биноклях и дозиметрах для росгвардейцев. Также завод с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Российские власти выделили 69 миллионов рублей на выполнение составной части опытно-конструкторской работы. Срок выполнения контракта – 2027 год.

Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), занимающийся разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – минобороны России. Согласно контракту, следить за работами должны военные представительства минобороны №1205 (Сергеев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства,

– пишут СМИ.

К слову, у этого завода есть еще одно предназначение. Как пишет InformNapalm, предприятие также производит комплексы обнаружения лазерного излучения для вертолетов Ка-52. Они помогают определить наведение на вертолет средств поражения, в частности ракет ПТРК с лазерным наведением.

Что известно о "стелс"-бомбардировщике "Посланник"

"Туполев" разрабатывает этот самолет для минобороны страны-агрессорки с 2009 года. Дальний бомбардировщик-ракетоносец спроектирован по схеме "летающее крыло".

Кремлевские СМИ ранее утверждали, что этот самолет якобы будет иметь технологии и материалы, снижающие заметность, а также новейшие средства связи и РЭБ. А еще он будто бы будет способен нести стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и гиперзвуковое оружие.

В 2019 году заместитель Сергея Шойгу Алексей Криворучко обещал, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года и будто бы станет заменой для Ту-22, Ту-95 и Ту-160 благодаря большому арсеналу высокоточных средств поражения.

Таким пропаганда Кремля рисует самолет "Посланник" / Фото из соцсетей



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