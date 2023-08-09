Собственно, стало известно об этом инциденте в среду утром, 9 августа. Расположено предприятие, возле которого, вероятно, взорвалась взрывчатка, в городе Сергиев Посад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.

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"Дроны – ни при чем"

Как пишут российские телеграм-каналы, предварительная причина взрыва – детонация фейерверков на одном из складов. В то же время они успокаивают, что дроны, которые регулярно последние месяцы атакуют Россию, не имеют к этому никакого отношения.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за детонации фейерверков на складе пиротехники в помещении, которое коммерческая фирма "Пиро-Рос" арендовала на территории завода,

– уверяет одна из вражеских информационных помоек.

Так называемые "российские журналисты" констатируют, что во всем виноват "человеческий фактор". Именно из-за него был разрушен склад, площадью 1,6 квадратного метра. На место происшествия почти сразу выехал губернатор Подмосковья.

Последствия взрыва в Сергиевом Посаде: смотрите видео

Обратите внимание! По данным вражеских информационных ресурсов, пострадали не менее 25 человек по состоянию на 11:40. Также была объявлена эвакуация людей.

Взорвались фейерверки на территории Загорского оптико-механического завода: смотрите видео

Что производило предприятие На Загорском оптико-механическом заводе производят оптические и оптико-электронные устройства для силовых структур, промышленности и медицинских учреждений. В частности, оптические прицелы, тепловизоры на импортных матрицах и головки самонаведения ракет, а также бинокли и приборы ночного видения.

БПЛА терроризируют Россию

Следует сказать, что все чаще в воздушном пространстве вражеского государства фиксируют "неизвестные беспилотники", вызывающие немало проблем и панику среди местного населения.