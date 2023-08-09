МЧС России показало последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа. Завалы будут разбирать в течение 12 – 14 часов. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Какие последствия взрыва
На фото, обнародованных спасателями, видны поврежденные дома, некоторые разрушены до основания. Вместе с сотрудниками МЧС работают кинологи, привлечены военные и 30 единиц техники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил: нужно 12 – 14 часов, чтобы полностью разобрать завалы. Постоянно появляются новые данные о количестве пострадавших, сейчас это 56 человек. В результате взрыва умерла в реанимации 45-летняя Наталья Никитина. У женщины было 100% ожогов тела.
Кинологи помогают спасателям в Подмосковье / Фото МЧС России
Российские спасатели разбирают завалы в Сергиевом Посаде: смотрите видео
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Что известно о взрыве на заводе в России
- Он произошел около 11 часов 9 августа. Столб дыма был виден издалека. В результате взрыва повреждены спорткомплекс, школы, многоквартирные дома.
- На заводе в Сергиевом Посаде производилось военное оборудование – оптические приборы. Однако российские СМИ пишут: вероятно взрыв произошел не на самом заводе, а рядом, на складе пиротехники. Там арендовала помещение компания "Пиро-Росс".
- Хотя губернатор Воробьев и утверждает, будто завод давно производит пиротехнику, а не оптику, военные эксперты говорят: это абсолютно военный объект. Завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и производит оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, бинокли, приборы ночного видения.
- В то же время россиян "успокоили": это не дроны, а просто фейерверк. Мол, виноват человеческий фактор.