МЧС России показало последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа. Завалы будут разбирать в течение 12 – 14 часов. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какие последствия взрыва

На фото, обнародованных спасателями, видны поврежденные дома, некоторые разрушены до основания. Вместе с сотрудниками МЧС работают кинологи, привлечены военные и 30 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил: нужно 12 – 14 часов, чтобы полностью разобрать завалы. Постоянно появляются новые данные о количестве пострадавших, сейчас это 56 человек. В результате взрыва умерла в реанимации 45-летняя Наталья Никитина. У женщины было 100% ожогов тела.

Кинологи помогают спасателям в Подмосковье / Фото МЧС России

Российские спасатели разбирают завалы в Сергиевом Посаде: смотрите видео

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Что известно о взрыве на заводе в России