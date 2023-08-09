В сети уже распространяют кадры с места взрыва, пишет 24 Канал. Заметим, что доподлинно неизвестно, что именно произошло на Загорском оптико-механическом заводе.

Смотрите также Громкий взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: показываем на карте, где расположен город

Что известно о последствиях взрыва

На одном из опубликованных видео россиянин прямо не сдерживал своих эмоций. Он показал поврежденные здания с выбитыми окнами и огромный столбом дыма.

У***ло весь завод. Я в а***. Прикиньте, нас на сварке отбросило просто,

– пожаловался автор видео.

Взрыв в Московской области: смотрите видео (Осторожно, нецензурная лексика 18+)

Добавим, также в сети обнародовали видео изнутри завода и соседних построек.

Последствия взрыва в Московской области: смотрите видео

Последствия взрыва в Сергиевом Посаде: смотрите видео

Последствия внутри офисного помещения: смотрите видео

Что известно о взрыве на заводе в Московской области