У мережі вже поширюють кадри з місця вибуху, пише 24 Канал. Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що саме сталося на Загорському оптико-механічному заводі.

Дивіться також Гучний вибух на заводі у Сергієвому Посаді: показуємо на карті, де розташоване місто

Що відомо про наслідки вибуху

На одному з опублікованих відео росіянин прямо-таки не стримував своїх емоцій. Він показав пошкоджені будівлі з вибитими вікнами та величезний стовп диму.

В***ло весь завод. Я в а***. Прикиньте, нас на зварці відкинуло просто,

– поскаржився автор відео.

Вибух у Московській області: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика 18+)

Додамо, також у мережі оприлюднили відео зсередини заводу та сусідніх будівель.

Наслідки вибуху у Московській області: дивіться відео

Наслідки вибуху в Сергієвому Посаді: дивіться відео

Наслідки всередині офісного приміщення: дивіться відео

Що відомо про вибух на заводі у Московській області