МНС Росії показало наслідки вибуху на заводі у Сергієвому Посаді 9 серпня. Завали розбиратимуть упродовж 12 –14 годин. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Які наслідки вибуху

На фото, оприлюднених рятувальниками, видно пошкоджені будинки, деякі зруйновані вщент. Разом із робітниками МНС працюють кінологи, залучені військові та 30 одиниць техніки.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив: потрібно 12 – 14 годин, щоб повністю розібрати завали. Постійно з'являються нові дані про кількість постраждалих, наразі це 56 осіб. Унаслідок вибуху померла в реанімації 45-річна Наталя Нікітіна. Жінка мала 100% опіків тіла.

Кінологи допомагають рятувальникам у Підмосков'ї / Фото МНС Росії

Російські рятувальники розбирають завали у Сергієвому Посаді: дивіться відео

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Що відомо про вибух на заводі у Росії