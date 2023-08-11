У п'ятницю, 11 серпня, в Росії над аеропортом "Внуково" закрили небо та було оголошено режим "Ковьор", – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Важливо, що сталося це під час повітряної тривоги в Україні та атаки "Кинджалів" на мирні міста нашої держави.

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Під Москвою помітили дрон

Власне, неподалік від столиці ворожої держави, у районі міста Кубинка, росіяни зафіксували невідомий безпілотний літальний апарат, через що довелось вжити заходів.

Як пишуть пропагандисти, режим "Ковьор" оголошують у разі виявлення невідомого об'єкта в небі, що перетнув кордон. У таких випадках закривають повітряний простір на всіх висотах і ніхто не може літати, окрім військових чи рятувальних бортів.

Водночас у "Внуково" через запровадження цього режиму виникнув справжній колапс. Через це є масова затримка рейсів на виліт та приліт, а також деякі літаки кружляють у небі, адже не можуть здійснити посадку.

Щонайменше шести літакам не дозволена посадка, ще 16 – затримано зліт. Частина бортів кружляє в небі, інша – збирається рушати в запасні аеропорти в Домодєдово та Шереметьєво. Зокрема, літак із Санкт-Петербурга кружляє над Твер'ю, чекаючи нову інформацію від диспетчерів,

– написала одна з кремлівських інформаційних помийок.

Зверніть увагу! Аналогічна ситуація через підозрілі літальні апарати була в небі над Росією у ніч проти п'ятниці, 11 серпня.

Варто сказати, що через деякий час після цих повідомлень про закриття аеропорту "Внуково" у Москві чули вибух. Вочевидь, остерігалися окупанти безпілотника не даремно.

Окрім того, згодом стало відомо, що тривав режим "Ковьор" – недовго. Його скасували близько 10:50, як повідомляють ворожі медіа.