Про це 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Заяви українського керівництва справджуються: війна поступово повертається туди, звідки вона прийшла – на територію Росії.
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"Атаки українських безпілотників як у повітрі, так і у морі свідчать, що їх виробництво зростає по експоненті, а у наших військових та у розпорядженні українських спецслужб з'являється все більше таких засобів ураження", – мовив політолог.
Російське небо не захищене
Росія нині – велика мішень для маленьких, але вкрай ефективних українських дронів.
"Вона не може убезпечити власну територію, бо її системи ППО – на фронті. Держава-терористка забуває про безпеку своїх громадян, і навіть її столиця сьогодні жодним чином не захищена", – наголосив Ігор Чаленко.
Куди Росія поділа свої системи ППО: дивіться відео
Атаки дронів на Росію:
- 9 серпня мер Москви Сергій Собянін стверджував, що вночі на околицях міста було зафіксовано два дрони. Обидва безпілотники нібито збила ППО. За його словами, один БпЛА буцімто був збитий у районі Домодєдова, а другий – у районі Мінського шосе.
- 9 серпня об 11:00 у Московській області прогримів потужний вибух, після чого у небі побачили величезний стовп диму. Вибух стався у місті Сергієв Посад на Загорському оптико-механічному заводі. Як пишуть пропагандисти, вибух був справді потужним. Після нього утворився величезний стовп з диму, що нагадує гриб, та повилітали вікна в будинках, що розташовані біля підприємства.
- Журналісти проаналізували сайт Загорського оптико-механічного заводу і виявили, що підприємство постачає оптику російським силовикам. Мовиться про біноклі та дозиметри для росгвардійців. Також завод з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".
- Вночі 10 серпня окупанти побідкались, що на Москву знову летіли невідомі дрони. Через це аеропорти Внуково та Домодєдово були паралізовані.