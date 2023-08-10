Так, московські аеропорти обмежили прийом та відправку рейсів. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Домодєдово і Внуково були паралізовані через дрони

За даними росЗМІ, вночі 10 серпня через так звану атаку дронів на Москву аеропорти Домодєдово і Внуково обмежили прийом та відправку рейсів. Загалом у двох аеропортах було затримано приліт майже 30 рейсів.

Згідно з онлайн-табло, у Домодєдово відкладали посадку 20 рейсів, а у Внуково – 9. Також у Внуково затримали виліт трьох рейсів. Літаки, що прибували, були перенаправлені в інші авіагавані.

Окрім цього, рейс Анкара – Москва "Турецьких авіаліній" вимушено посадили в пітерському Пулковому замість Внуково. Пасажирів висадили та залишили наодинці зі своїми проблемами – мовляв, чи чекайте, чи добирайтеся до столиці самі, як бажаєте.

За словами пасажирів, їм видали багаж і кинули в повному здивуванні – без їжі та води. Представник авіакомпанії пропонував просто чекати або вирішувати проблеми самотужки – їхати до Москви потягом, автобусом чи попуткою.

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