Об этом 24 Каналу сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Заявления украинского руководства сбываются: война постепенно возвращается туда, откуда она пришла – на территорию России.
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"Атаки украинских беспилотников как в воздухе, так и в море свидетельствуют, что их производство растет по экспоненте, а у наших военных и в распоряжении украинских спецслужб появляется все больше таких средств поражения", – сказал политолог.
Российское небо не защищено
Россия сейчас – большая мишень для маленьких, но крайне эффективных украинских дронов.
"Она не может обезопасить собственную территорию, потому что ее системы ПВО – на фронте. Государство-террорист забывает о безопасности своих граждан, и даже его столица сегодня никак не защищена", – подчеркнул Игорь Чаленко.
Куда Россия дела свои системы ПВО: смотрите видео
Атаки дронов на Россию:
- 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что ночью в окрестностях города было зафиксировано два дрона. Оба беспилотника якобы сбили ПВО. По его словам, один БпЛА якобы был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.
- 9 августа в 11.00 в Московской области прогремел мощный взрыв, после чего в небе увидели огромный столб дыма. Взрыв произошел в городе Сергиев Посад на Загорском оптико-механическом заводе. Как пишут пропагандисты, взрыв был действительно мощным. После него образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, и вылетели окна в домах, расположенных у предприятия.
- Журналисты проанализировали сайт Загорского оптико-механического завода и обнаружили, что предприятие поставляет оптику российским силовикам. Речь идет о биноклях и дозиметрах для росгвардейцев. Также завод с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".
- Ночью 10 августа оккупанты посетовали, что на Москву снова летели неизвестные дроны. Поэтому аэропорты Внуково и Домодедово были парализованы.