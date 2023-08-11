Об этом 24 Каналу сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Заявления украинского руководства сбываются: война постепенно возвращается туда, откуда она пришла – на территорию России.

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"Атаки украинских беспилотников как в воздухе, так и в море свидетельствуют, что их производство растет по экспоненте, а у наших военных и в распоряжении украинских спецслужб появляется все больше таких средств поражения", – сказал политолог.

Российское небо не защищено

Россия сейчас – большая мишень для маленьких, но крайне эффективных украинских дронов.

"Она не может обезопасить собственную территорию, потому что ее системы ПВО – на фронте. Государство-террорист забывает о безопасности своих граждан, и даже его столица сегодня никак не защищена", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Куда Россия дела свои системы ПВО: смотрите видео

Атаки дронов на Россию: