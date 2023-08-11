В пятницу, 11 августа, в России над аэропортом "Внуково" закрыли небо и объявили режим "Ковер", – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Важно, что это произошло во время воздушной тревоги в Украине и атаки "Кинжалов" на мирные города нашего государства.

Смотрите также Атаки беспилотников на Россию: почему агрессор не может защитить собственную территорию

Под Москвой заметили дрон

Собственно, неподалеку от столицы вражеского государства, в районе города Кубинка, россияне зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат, из-за чего пришлось принять меры.

Как пишут пропагандисты, режим "Ковер" объявляют в случае обнаружения неизвестного объекта в небе, пересекшем границу. В таких случаях закрывают воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных или спасательных бортов.

В то же время во "Внуково" из-за введения этого режима возник настоящий коллапс. Есть массовая задержка рейсов на вылет и прилет, а также некоторые самолеты кружат в небе, ведь не могут совершить посадку.

По меньшей мере шести самолетам не разрешена посадка, еще у 16 – задержан взлет. Часть бортов кружит в небе, другая – собирается отправляться в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. В частности, самолет из Санкт-Петербурга – кружит над Тверью, ожидая новой информации от диспетчеров,

– написала одна из кремлевских информационных помоек.

Обратите внимание! Аналогичная ситуация из-за подозрительных летательных аппаратов была в небе над Россией в ночь на пятницу, 11 августа.

Следует сказать, что через некоторое время после этих сообщений о закрытии аэропорта "Внуково" в Москве слышали взрыв. Очевидно, опасались оккупанты беспилотника не зря.

Кроме того, вскоре стало известно, что длился режим "Ковер" – недолго. Его отменили около 10:50, как сообщают вражеские СМИ.