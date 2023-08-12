Кадры с беспилотником в сети обнародовали обеспокоенные жители Москвы. Неудивительно, что россияне начали бояться дронов, ведь накануне, 11 августа, они тоже атаковали российскую столицу, передает 24 Канал.
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Дроны – частые гости в Москве
В сети сообщалось, что неизвестный беспилотник видели над МКАДом. Россияне сразу начали жаловаться, почему ПВО его до сих пор не сбило.
Неизвестный БпЛА в Москве: смотрите видео
оккупанты традиционно не комментировали появление беспилотника в Москве. Также не сообщалось о взрывах в российской столице. Можно предположить, что кремлевским пропагандистам и провластным СМИ "посоветовали" не комментировать какие-либо атаки на Москву.
Беспилотники летают над Москвой постоянно
- Из-за беспилотника в Москве 11 августа закрыли один из крупнейших аэропортов "Внуково". Поэтому начался коллапс, поскольку рейсы начали перенаправлять, а из Москвы – были огромные задержки. Впоследствии россияне похвастались, будто беспилотник сбили.
- Днем ранее, 10 августа, россияне также жаловались на атаку дронами в Москве. Взрывы слышали вблизи населенного пункта Домодедово в Московской области. Поэтому россияне снова прекратили работу аэропортов и временно закрывали небо над Москвой.
- Ночью 9 августа неизвестные беспилотники раз летали над Москвой. Мэр города Сергей Собянин утверждал, что якобы в окрестностях столицы сбили 2 беспилотника: один БпЛА якобы был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.
- Российское минобороны каждый раз истерит из-за "террористических атак". Винят в этих атаках Украину, хотя официально наша страна не признавала атак дронами по Москве.
- 7 августа жители Москвы увидели в небе беспилотники, летевшие по направлению к Кремлю. Испуганные москвичи начали вызывать все службы. Однако оказалось, что это были беспилотники по охране Путина.