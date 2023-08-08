Как отмечают в паблике ВЧК-ОГПУ, им стало известно об инциденте с дронами. Причем это были не какие-то беспилотники, передает 24 Канал. Они принадлежали федеральной службе охраны. Рассказываем дальше при чем здесь Путин.

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Почему беспилотники летали возле Кремля

Следовательно, несанкционированными полетами беспилотников заинтересовались другие спецслужбы. После чего в федеральной службе охраны попытались объяснить, что происходит. Мол, они занимаются отработкой наблюдения за кортежем кремлевского диктатора с неба над Москвой.

Собственно, о "странных событиях" в самом центре российской столицы стало известно 7 августа. Тогда днем москвичи сетовали, что в небе летают странные квадрокоптеры. Также они видели на Новом Арбате людей на крышах домов. Последний, чтобы вы понимали, расположен в нескольких километрах от самого Кремля.

Понятно, что после вызовов начали срочно съезжаться сотрудники полиции и других спецслужб. Осмотр мест показал, что на крышах расселись сотрудники службы. Мол, они себе учения проводили.

Как бы эта басня ни звучала, она свидетельствует только об одном. В Москве начали панически бояться дронов. А это значит, что любой подобный воздушный аппарат в небе вызывает панику у жителей. И это здорово, констатируем мы.

К слову, перед запуском спецслужбами дронов в Москве тоже было неспокойно. Тогда заявили, что в столицу России будто прорвались беспилотники.

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