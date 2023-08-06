Это подтвердил и московский мэр Собянин. По его словам, якобы дрон обезвредили. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Путин делает вид, что атак на Москву не было: что заставит диктатора заговорить об этом
Что известно о новой атаке на Москву
По данным пропагандистов, в аэропорту "Внуково" был введен план "Ковер". 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны. Одна часть самолетов все еще кружится в небе, а другая – идет на запасные аэропорты в "Домодедово" и "Шереметьево".
Мэр Москвы Собянин заявил, что сегодня около 11 часов "была попытка прорыва на Москву беспилотника". По его словам, на подлете силами ПВО якобы был уничтожен дрон.
Что происходит в аэропорту "Внуково": смотрите видео
Пропагандисты уже обнародовали якобы кадры пролета БПЛА в подмосковном районе Чехова. Захватчикам привиделось, что это был "UJ-22 Airborne".
Кадры пролета БПЛА: смотрите видео
Что говорят во вражеском минобороны
В российском минобороны уже успели заявить, что 6 августа якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".
БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,
– наврали оккупанты.
Позже сообщили, что аэропорт "Внуково" открыт для полетов и все ограничения сняты.
Атака беспилотников на Москву: последние новости
- Бизнес-центр Москва-сити дважды за короткий промежуток времени подвергся атаке дронами.
- По предварительной информации, в этом небоскребе расположены сразу 3 российских министерства.
- Эксперт Олег Жданов отреагировал на "хлопок" в Москве. Он отметил, что война вернулась бумерангом к россиянам, которые ее начали.
- Кстати, по информации россиян, ночью 2 августа жители Одинцовского района Московской области снова слышали взрывы. Что это было – пока неизвестно.
- Дроновую атаку прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков считает, что "опасность действительно существует".
- Кроме этого, секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на "хлопок", участившийся в Москве и в оккупированном Крыму. Он предупредил захватчиков, что украинцы не будут давать им покоя, пока они не покинут территорию нашей страны.