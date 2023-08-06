Это подтвердил и московский мэр Собянин. По его словам, якобы дрон обезвредили. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о новой атаке на Москву

По данным пропагандистов, в аэропорту "Внуково" был введен план "Ковер". 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны. Одна часть самолетов все еще кружится в небе, а другая – идет на запасные аэропорты в "Домодедово" и "Шереметьево".

Обратите внимание! План "Ковер" вводится, когда в небе обнаружили неизвестные или опасные объекты.

Мэр Москвы Собянин заявил, что сегодня около 11 часов "была попытка прорыва на Москву беспилотника". По его словам, на подлете силами ПВО якобы был уничтожен дрон.

Что происходит в аэропорту "Внуково": смотрите видео

Пропагандисты уже обнародовали якобы кадры пролета БПЛА в подмосковном районе Чехова. Захватчикам привиделось, что это был "UJ-22 Airborne".

Кадры пролета БПЛА: смотрите видео

Что говорят во вражеском минобороны

В российском минобороны уже успели заявить, что 6 августа якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".

БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,

– наврали оккупанты.

Позже сообщили, что аэропорт "Внуково" открыт для полетов и все ограничения сняты.

Интересно! Пропагандисты также заявили, что 5 августа над Карачевским районом на Брянщине системой ПВО якобы уничтожены 2 беспилотника. Оккупанты говорят, что "разрушений и пострадавших нет".

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