Такое мнение 24 Каналу озвучил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, кроме военного поражения оккупантов нужно, чтобы все россияне поняли, что не стоит продолжать войну.

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Россию нужно наказать

Ахмед Закаев отметил, что Путин и его прихвостни не понимают, на какие риски они подвергают себя, пока не почувствуют все на себе. Кремлевский режим видит для себя единственную угрозу – поражение на поле боя.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что агрессивная война, которую начала Россия, будет иметь для нее крайне негативные последствия. По его словам, далее война перейдет на территорию страны-агрессорки.

Очень важно, чтобы все россияне, которые сейчас, лежа на диване, восхваляют Путина и ждут "победы" над Украиной, поняли, что не стоит продолжать войну. Для этого они должны ощутить войну на себе, убежден глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Нужно продолжать бить там, где есть возможность. У Украины есть все: технические возможности, ресурсы, потенциал и всемирная поддержка. Этим всем нужно пользоваться, чтобы наказать Россию,

– подчеркнул он.

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