Детальнее о том, к чему стоит готовиться в ближайшем будущем, рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Новый этап войны

На сегодняшний день юридически зафиксировано, что есть единственная страна-агрессорка – это Россия, она атакует гражданское население. Никаких других терактов не происходит. Все остальные события находятся в рамках оборонной войны Украины.

Что касается того, что происходит в России, могу сказать одно. Этап тестирования систем обороны – практически окончен. Понятно, что в России нет оборонной сети. Безусловно, дальше будет проходить масштабирование перенесения войны на территорию России. И это справедливо,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия рушила энергетические объекты Украины. Однако не стоит забывать, что и на территории страны-агрессорки также есть энергетические объекты. Очевидно, что у России есть стратегические аэродромы, стратегические объекты.

"Безусловно, это все в рамках международного права абсолютно справедливые цели. Украина же выбрала для себя стратегию уничтожать все российское на оккупированных территориях", – отметил советник главы ОП.

Украина делает это осознанно, ведь это наша территория. В то же время неустановленные группы, вероятно, имеющие российские паспорта, постепенно увеличивают атаки внутри России. В Офисе Президента уверяют, что все, что сейчас происходит в России – это только нарастающий внутренний протест в России.

Это очень важный этап в этой войне. Уже сейчас очевидно, что война перешла в том числе на территорию России, и они начинают привыкать к этому,

– подчеркнул Подоляк.

Оборонная война Украины

Поэтому Украина действительно сейчас эффективно уничтожает все российское на оккупированных территориях. Но еще в прошлом году, когда что-то взрывалось на территориях, которые временно захватила Россия, особенно в Крыму, Украина слышала призывы избежать эскалации.

"Сегодня по полуострову идут ежедневные масштабные отработки, потому что это украинская территория по международному праву. В этом нет никакой эскалации, ведь Украина ведет оборонную войну", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что и Крымский мост в один день тоже перестанет существовать. Его необходимо уничтожить для того, чтобы снизить возможность России обеспечивать свои войска по этому маршруту. И сами же россияне, безусловно, это понимают.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть позже на ютубе 24 канала. Не пропустите!

Повестка дня изменилась

Следует заметить, что российская пропаганда убирает тему взрывов на оккупированных территориях или собственной территории из своего эфира. В частности, не говорят уже о том, что Крым ежедневно атакуют неустановленной или установленной природы дроны.

Россия еще не до конца поверила, что Москву могут атаковать. В России нет никакой силовой вертикали, способной обезопасить гражданское население, поддерживающее оккупацию Украины и войну, которую ведет Россия,

– заметил Подоляк.

И хотя сейчас тема прилетов по Москве еще активно "триггерит" россиян, но через некоторое время даже она будет убрана с повестки дня.

Пропагандисты снова будут говорить исключительно о том, что российская армия под каким-то селом продвинулась на 10-12 метров вперед.

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