Детальнее о том, к чему стоит готовиться в ближайшем будущем, рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Новый этап войны
На сегодняшний день юридически зафиксировано, что есть единственная страна-агрессорка – это Россия, она атакует гражданское население. Никаких других терактов не происходит. Все остальные события находятся в рамках оборонной войны Украины.
Что касается того, что происходит в России, могу сказать одно. Этап тестирования систем обороны – практически окончен. Понятно, что в России нет оборонной сети. Безусловно, дальше будет проходить масштабирование перенесения войны на территорию России. И это справедливо,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Россия рушила энергетические объекты Украины. Однако не стоит забывать, что и на территории страны-агрессорки также есть энергетические объекты. Очевидно, что у России есть стратегические аэродромы, стратегические объекты.
"Безусловно, это все в рамках международного права абсолютно справедливые цели. Украина же выбрала для себя стратегию уничтожать все российское на оккупированных территориях", – отметил советник главы ОП.
Украина делает это осознанно, ведь это наша территория. В то же время неустановленные группы, вероятно, имеющие российские паспорта, постепенно увеличивают атаки внутри России. В Офисе Президента уверяют, что все, что сейчас происходит в России – это только нарастающий внутренний протест в России.
Это очень важный этап в этой войне. Уже сейчас очевидно, что война перешла в том числе на территорию России, и они начинают привыкать к этому,
– подчеркнул Подоляк.
Оборонная война Украины
Поэтому Украина действительно сейчас эффективно уничтожает все российское на оккупированных территориях. Но еще в прошлом году, когда что-то взрывалось на территориях, которые временно захватила Россия, особенно в Крыму, Украина слышала призывы избежать эскалации.
"Сегодня по полуострову идут ежедневные масштабные отработки, потому что это украинская территория по международному праву. В этом нет никакой эскалации, ведь Украина ведет оборонную войну", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Он добавил, что и Крымский мост в один день тоже перестанет существовать. Его необходимо уничтожить для того, чтобы снизить возможность России обеспечивать свои войска по этому маршруту. И сами же россияне, безусловно, это понимают.
Повестка дня изменилась
Следует заметить, что российская пропаганда убирает тему взрывов на оккупированных территориях или собственной территории из своего эфира. В частности, не говорят уже о том, что Крым ежедневно атакуют неустановленной или установленной природы дроны.
Россия еще не до конца поверила, что Москву могут атаковать. В России нет никакой силовой вертикали, способной обезопасить гражданское население, поддерживающее оккупацию Украины и войну, которую ведет Россия,
– заметил Подоляк.
И хотя сейчас тема прилетов по Москве еще активно "триггерит" россиян, но через некоторое время даже она будет убрана с повестки дня.
Пропагандисты снова будут говорить исключительно о том, что российская армия под каким-то селом продвинулась на 10-12 метров вперед.
"Хлопки" в России: последние новости
- В ночь на 30 июля появилось сообщение, что Москву якобы атаковали неизвестные беспилотники. Их целью стал бизнес комплекс "Москва-Сити" – самые высокие небоскребы в России. Буквально за сутки 1 августа новые беспилотники попали в ту же башню, что и накануне.
- При этом следует отметить, что в "Москва-Сити" располагаются офисы трех российских министерств. Речь идет о минэкономразвитии, минцифре и минпромторге.
- После атак БПЛА пострадали нежилые помещения, в частности обшивка в одном из офисов делового центра. Кроме того, из-за попадания поврежден фасад здания на уровне 17-21 этажей. Обошлось без жертв и пострадавших.