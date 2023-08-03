Детальніше про те, до чого варто готуватись в найближчому майбутньому, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Новий етап війни

На сьогодні юридично зафіксовано, що є єдина країна-агресор – це Росія, саме вона атакує цивільне населення. Жодних інших терактів не відбувається. Всі інші події є в межах оборонної війни України.

Щодо того, що відбувається в Росії, можу сказати одне. Етап тестування систем оборони – практично закінчений. Зрозуміло, що в Росії немає оборонної мережі. Безумовно, далі проходитиме масштабування перенесення війни на територію Росії. І це справедливо,

– наголосив Михайло Подоляк.

Росія руйнувала енергетичні об'єкти України. Однак не варто забувати, що й на території країни-агресорки також є енергетичні об'єкти. Очевидно, що в Росії є стратегічні аеродроми, стратегічні об'єкти.

"Безумовно, це все в рамках міжнародного права є абсолютно справедливими цілями. Україна ж обрала для себе стратегію знищувати все російське на окупованих територіях", – зауважив радник голови ОП.

Україна робить це свідомо, адже це наша територія. Водночас невстановлені групи, які, ймовірно, мають російські паспорти, поступово збільшують атаки всередині Росії. В Офісі Президента запевняють, що все, що зараз відбувається в Росії – це внутрішній протест в Росії, що лише наростає.

Це надзвичайно важливий етап у цій війні. Вже зараз очевидно, що війна перейшла в тому числі й на територію Росії, і вони починають звикати до цього,

– підкреслив Подоляк.

Оборонна війна України

Тож Україна справді зараз ефективно знищує все російське на окупованих територіях. Натомість ще торік, коли щось вибухало на територіях, які тимчасово загарбала Росія, особливо в Криму, Україна чула заклики уникнути ескалації.

"Сьогодні по півострову йдуть щоденні масштабні відпрацювання, тому що це українська територія за міжнародним правом. В цьому немає ніякої ескалації, адже Україна веде оборонну війну", – наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що й Кримський міст в один день також перестане існувати. Його необхідно знищити для того, щоб знизити можливість Росії забезпечувати свої війська цим маршрутом. І самі ж росіяни безумовно це розуміють.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути згодом на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!

Порядок денний змінився

Варто зауважити, що російська пропаганда прибирає тему вибухів на окупованих територіях чи власній території зі свого ефіру. Зокрема, не говорять вже про те, що Крим щоденно атакують невстановленої чи встановленої природи дрони.

Росія ще не до кінця повірила, що Москву можуть атакувати. В Росії немає ніякої силової вертикалі, яка здатна убезпечити цивільне населення, яке підтримує окупацію України та війну, яку веде Росія,

– зауважив Подоляк.

І хоч зараз тема прильотів по Москві ще активно "тригерить" росіян, але через певний час навіть вона буде прибрана з порядку денного.

Натомість пропагандисти знову будуть говорити виключно про те, що російська армія під якимось селом просунулась на 10 – 12 метрів вперед.

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