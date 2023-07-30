У вежі розміщено мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Попередньо, у вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри.

Очевидці оприлюднили у мережі кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею. Міністерство розташоване у другій 42-поверховій вежі комплексу "IQ-квартал".

Згідно з відкритими даними, навесні 2019 року у 42-поверховій вежі комплексу розмістилися три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри, а також підпорядковані їм служби та агенції.

Документація, яку винесло вибуховою хвилею / фото росЗМІ

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