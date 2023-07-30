У вежі розміщено мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Цікаві деталі нічної "бавовни" у Москві
Попередньо, у вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри.
Очевидці оприлюднили у мережі кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею. Міністерство розташоване у другій 42-поверховій вежі комплексу "IQ-квартал".
Згідно з відкритими даними, навесні 2019 року у 42-поверховій вежі комплексу розмістилися три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри, а також підпорядковані їм служби та агенції.
Документація, яку винесло вибуховою хвилею / фото росЗМІ
Наслідки вибухів у Москві: дивіться відео
Потужні вибухи у Москві 30 липня: все, що відомо
- У ніч на 30 липня у Москві було дуже гучно. Попередньо, столицю країни-агресорки атакували невідомі дрони.
- У мережі вже оприлюднили кадри вибухів у Москві і що чули росіяни. На опублікованих відео можна побачити момент нібито прильоту БПЛА до вежі "IQ-кварталу". Кадр потрапив на відео реєстратора.
- Відомо, що після атаки БПЛА постраждали нежитлові приміщення, зокрема, обшивка в одному з офісів ділового центру. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
- За даними росЗМІ, після "хлопка" довелося евакуювати цілу башту "ІQ-кварталу".
- У російському міноборони заявили, що один дрон начебто знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
- Мер Москви Сергій Собянін вже заявив, що на Москву здійснили атаку українські безпілотники. За його словами, "Москва-Сіті" отримав лише "незначні пошкодження".
- До речі, у Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден.
- Також окупанти на виліт і приліт закрили московський аеропорт "Внуково". Рейси звідти переправляють на інші летовища. Крім того, частина рейсів затримується.