Про чергову "бавовну в Москві повідомили в мережі. Також з’явилися відео тривожного ранку у жителів російської столиці, повідомляє 24 Канал.

До теми "Москва-Сіті" у вогні: у Росії знову сталася пожежа

Вибух стався у "Москва-Сіті

За інформацією видання "Astra, вибух стався у бізнес-центрі "Москва-Сіті. Ба більше, після цього пішов дим з однієї з башт.

Пожежа після вибуху у "Москва-Сіті": дивіться відео

Згодом з’явилися кадри прильоти. Голос за кадром говорить, що знищило цілий поверх. Приліт був на рівні 5 – 6 поверху башти.

Наслідки "бавовни" у "Моква-Сіті": дивіться відео

За даними російським ЗМІ, після "хлопка" довелося евакуювати цілу башту "ІQ-кварталу". Ба більше, вибух був настільки сильним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них, зокрема, трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Крім того, на вулиці можна побачити вибиті вікна. На місце вже приїхали екстрені служби.

Дивіться кадри наслідків "бавовни" в "Москва-Сіті"

Вибухи чули й жителі передмістя Москви

Повідомляють, що "бавовну" добре на собі відчули жителі Одинцова та Красногорська. За словами, пропагандистів, ту начебто збивали безпілотники та відбили атаку.

Два безпілотники літакового типу збито на заході Підмосков'я, вони брали участь в атаці на столицю,

– кажуть російські силовики.

Згодом у російському міноборони уточнили, що один дрон начебто знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

Спалахи та вибухи у Красногорську: дивіться відео

Сильний вибух почули й жителі Одинцова: дивіться відео

Собянін уже звинуватив Україну

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на Москву здійснили атаку українські безпілотники. За його словами, "Моксва-Сіті" отримав лише "незначні пошкодження". Ба більше, жертв і постраждалих традиційно немає.

Додамо, що в цьому бізнес-центрі розміщуються одразу 3 російські міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

У Москві та Підмосков’ї було гучно 30 липня: дивіться відео

У Москві обмежили повітряний рух

Після "бавовни" у Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден.

Також окупанти на виліт і приліт закрили московський аеропорт "Внуково". Рейси звідти переправляють на інші летовища. Крім того, частина рейсів затримується.

Згодом з'явилася інформація, що у "Внуково" запровадили режим "Килим" і рейси більше не приймаються.

Кілька днів тому Збитий вночі у Москві безпілотник впав біля військової частини

Москву вже не вперше атакують дрони