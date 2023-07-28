Гепнувся дрон на Добросусідській вулиці у селі Кукшеве. Традиційно, в атаці на Москву в міністерстві оборони Росії звинуватили Україну. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Зовсім поруч розташовувалася військова частина

Цей населений пункт розташовується лише за 5 кілометрів від селища Птичне. А згідно з публічними даними, у цьому поселенні своєю чергою розташовується військова частина 86750.

Як видно зі скриншота, дістатися машиною з одного населеного пункта до іншого можна лише за 10 хвилин. І це автодорогою, яка природньо має свої вигини.

Тож можна лише припускати, за скільки хвилин безпілотник дістався б військової частини, якби йому не перешкодили. І, звісно, якщо він взагалі намагався туди дістатись.



Де у Москві збили безпілотник / Скриншот росЗМІ

Однак варто зазначити, що окупанти не перший раз заявляли про нібито збиття та виявлення уламків дронів як у Москві, так і в Підмосков’ї. Однак при цьому це можуть бути не ударні дрони, а цивільні БпЛА, які запускають самі росіяни.

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