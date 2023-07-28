Про інцидент повідомив аж сам мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, "пташку" нібито збили сили міноборони Росії, повідомляє 24 Канал.

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"Руйнувань і постраждалих немає"

Собянін традиційно співає, що все минулося. І дрон збили, і "руйнувань з постраждалими немає".

Щоправда, цю інформацію ми підтвердити не можемо. Цілком імовірно, що це був не дрон, адже Москву напередодні ввечері дуже сильно штормило та били блискавки. Тож могли бути прояви природи.

А якщо і були десь прильоти в російській столиці, то невдовзі ми про це неодмінно дізнаємося.

Москву вже не вперше атакують дрони