Це разом із 24 Каналом обговорив російський політолог Дмитро Орешкін. Мовиться, зокрема, про так званого російського міністра оборони Сєргєя Шойгу. Він пояснив, чому Путін не наважиться його наразі замінити.

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Терпітиме і берегтиме

Шойгу геть не ефективний у своїх прямих задачах не лише на фронті, але й на теренах своєї недокраїни. Про що безпосередньо свідчать чергові ранкові "вітання" від невідомих БпЛА. Утім, Владімір Путін наразі не наважиться його зняти з посади і замінити.

Якщо він відправить у відставку Шойгу, то це сприйметься як невдача воєнної операції. Переможних військових начальників не відсторонюють. Тут виникнуть питання до тези "все йде за планом",

– пояснив політолог.

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Тому подобається Шойгу Путіну чи ні, він терпітиме його та берегтиме на своїй посаді. Очільник Кремля у дуже скрутному становищі: не може перемогти у війні, то тепер має бодай демонструвати вигляд.

"Якщо прибере Шойгу, то це зіграє проти нього. Найправильніше – зробити вигляд, що нічого не було: кордон на замку, небо під контролем, Шойгу справляється і забудьте про 2 дрони. Задача України нагадувати, що дронів більше, ніж 2", – додав Орешкін.

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