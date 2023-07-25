Это вместе с 24 Каналом обсудил российский политолог Дмитрий Орешкин. Речь идет, в частности, о так называемом российском министре обороны Сергее Шойгу. Он объяснил, почему Путин не осмелится его заменить.
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Будет терпеть и беречь
Шойгу совсем не эффективен в своих прямых задачах не только на фронте, но и на территории своей недостраны. О чем непосредственно свидетельствуют очередные утренние "поздравления" от неизвестных БПЛА. Впрочем, Владимир Путин пока не отважится его снять с должности и заменить.
Если он отправит в отставку Шойгу, то это будет рассматриваться как неудача военной операции. Победных военных начальников не отстраняют. Здесь возникнут вопросы к тезису "все идет по плану",
– объяснил политолог.
Дмитрий Орешкин о дронах над Москвой 24 июля: смотреть видео
Поэтому нравится Шойгу Путину или нет, он будет терпеть его и беречь на своем посту. Руководитель Кремля в очень тяжелом положении: не может победить в войне, теперь должен хотя бы демонстрировать вид.
"Если уберет Шойгу, то это сыграет против него. Самое правильное – сделать вид, что ничего не было: граница на замке, небо под контролем, Шойгу справляется и забудьте о двух дронах. Задача Украины напоминать, что дронов больше, чем 2", – добавил Орешкин.
Дроны над Москвой 24 июля: что известно
- Утром в российской столице раздалось два взрыва. Местные сообщали об обломках и попаданиях в некоторые объекты. В частности, военную казарму. Впрочем, впоследствии подобные сообщения исчезли. Также на видео, появившемся в сети, видно было задымление возле российского минобороны.
- Бывший президент России Дмитрий Медведев традиционно обвинил в этом Украину и набросился на Запад. Пропагандист снова сыпал угрозами новых ударов по местам, где "их (россиян) не ждут".
- Тем временем у местных истерика на фоне которой возникают вопросы о "работе" ПВО и вообще ее наличии. Некоторые храбрецы начали критиковать непосредственно российского министра обороны Сергея Шойгу и спикера Путина Дмитрия Пескова.